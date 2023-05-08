Seda Sayan'ın gelini Miray Daner sere serpe uzandı! Dekoltesi nefes kesti: "Bu kadarı fazla ama" Oğulcan Engin'le aşk yaşayan ve gündemden düşmeyen Miray Daner, son pozlarıyla olay oldu. Dekolteli pozlarını peş peşe paylaşan Seda Sayan'ın gelini Daner'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

15 Ocak 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Miray Daner, genç oyuncular arasında dikkati çeken isimler arasında yer alıyor.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı.

Akabinde Dersimiz Atatürk ve Zil Çalınca isimleri projelerde yer alan Daner, asıl ününü Medcezir sayesinde kazandı.

Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu ününe Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle ün kattı.

Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde göz dolduran bir performans sergileyen Miray Daner, uzun zamandır Oğulcan Engin ile beraber.

Oulcan Engin ile evlenecekleri konuşulan ve sosyal medyanın da aktif bir ismi olan Daner, son pozlarıyla olay oldu.

Göreni büyüledi

Daner, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Ünlü isim en son paylaşımında sere serpe uzanarak göğüs dekolteli poz verdi.

24 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarına takipçileri "Çok güzelsin", "Güzelliğim", "Güzelliğin halis mi", "Miray'ın güzelliği der susarım", "O saçların güzelliği" yorumunda bulundu.

Ünlü ismin fotoğrafına şimdilerde Terzi dizisi ile gündeme gelen Şifanur Gül de kayıtsız kalamadı. Gül, paylaşıma "Kelebek" notunu düştü.