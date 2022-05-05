Sefirin Kızı'nın Elvan'ı açıldıkça açıldı, derin dekoltesiyle akılları baştan aldı! Bir bakan bir daha bakıyor

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı açıldıkça açıldı, derin dekoltesiyle akılları baştan aldı! Bir bakan bir daha bakıyor

Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Elvan rolüyle akıllara kazınan Hivda Zizan Alp, sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını paylaştı. Sempatikliğiyle beğeni toplayan oyuncu, görenleri mest etti.

9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümünden mezun oldu.

Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro bölümünü tamamlayan Hivda Zizan Alp, yer aldığı reklam filmleri ile tanındı.

Yeşil Deniz, Fi ve Kaçak dizilerinde rol alan Zizan Alp, başrollerinde Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Sefirin Kızı dizisiyle büyük bir üne kavuştu.

Dizide hayat verdiği Elvan karakteriyle milyonları ekran başına kilitleyen ve geniş bir hayran kitlesi elde eden Alp, son olarak başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı Sana Söz dizisinde rol aldı.

Bir süredir ekranlarda gözükmeyen 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla adıından söz ettiriyor.

Bikinili pozuyla mest etti

Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Hivda Zizan Alp, son olarak plajda verdiği bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiren Zizan Alp'in bikinili fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Genç oyuncunun karelerine ''Sana tapıyorum'', ''Kıızzz sen nerelerdesin'', ''Seni görünce bir pozitiflik geliyor'', ''Sen her halinle çok güzelsin'' yorumları yapıldı.