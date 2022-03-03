'Selami' diye bağırması hala kulaklarda mı? Çocuklar Duymasın Gönül'ün eşini gören gözlerine inanamıyor!

'Selami' diye bağırması hala kulaklarda mı? Çocuklar Duymasın Gönül'ün eşini gören gözlerine inanamıyor!

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Gönül karakteri ile akıllara kazınan Zeyno Günenç, 1996 yılında ilk evliliğini yaptı. Başarılı ismin ilk eşini ise herkes bir hayli yakından tanıyor.

2002-2019 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın, komik ve kalbi ısıtan sahneleri ile akıllara kazındı.

Senaristliğini Birol Güven'in yaptığı dizinin başrollerini Pınar Altuğ, Zeyno Günenç, Tamer Karadağı ve Özgür Ozan paylaştı.

Dizinin daha sonra birkaç kez tekrarları yayınlandı ancak ilk sezonun başarısına ulaşma şansları olmadı.

Meltem ve Haluk üzerinden ilerleyen hikayede yakın bir dostu canlandıran Zeyno Günenç, Gönül'e hayat verdi.

Selami'yi canlandıran Özgür Ozan'la partner olan oyuncu, akıllarda Gönül karakteri ile yer edinmeyi başardı.

22 Haziran 1967 tarihinde dünyaya gelen ve sayısız yapımda oynayan Zeyno Günenç, ilk evliliğini ise 1996 yılında Okan Bayülgen ile yaptı.

Günenç'in bir dönem Okan Bayülgen ile evlendiğini duyan hayranları şaşırırken, ne zaman boşandıkları ise merak edilmeye başlandı.

ZEYNO GÜNENÇ - OKAN BAYÜLGEN AŞKI

Okan Bayülgen, 1996 yılında ünlü oyuncu Zeyno Günenç ile dünyaevine girdi. Bayülgen ve Zeyno Günenç'in evliliği, 1998 yılında noktalandı.

Ancak Bayülgen ve Zeyno Günenç, yıllar geçmesine rağmen arkadaşlıklarını sürdürüyor.

Hatta Zeyno Günenç ve eşi Gilles Kanert, 2018 yılında Okan Bayülgen'in de bulunduğu bir davette bir araya gelmişlerdi.