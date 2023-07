Selena Gomez yatakta poz verdi, beğeni rekoru kırdı! "Aman Allah" Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in son karesi sosyal medyayı yerinden sallladı.

Oyunculuk ve müzik kariyeri ile dünyaya adını duyuran Selena Gomez, dev bir hayran kitlesine sahip.

Gomez'in, yalnızca Instagram'da dahi 425 milyon takipçisi var.

Waverly Büyücüleri adlı dizisindeki Alex Russo karakteri ve Disney'in meşhur Hannah Montana dizisindeki rolüyle beğeni toplayan Selena Gomez; Selena, Another Cinderella Story, Waverly Büyücüleri: Film ve Prenses Koruma Programı gibi filmlerde de rol aldı.

Calm Down, Same Old Love, Love You Like A Love Song gibi şarkıların yanı sıra film müzikleri de yapan Selena Gomez, son paylaşımıyla gündem oldu.

Selena Gomez yatakta

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, yataktan poz verdi.

Bordo iç çamaşırıyla selfie çeken Gomez'in paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

8 milyondan fazla like alan Selena Gomez'e iltifatlar yağdı.