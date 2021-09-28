Selin Ciğerci'nin mal varlığı dillerde! Duyanlar inanamıyor...

Gökhan Çıra ile boşanan ve gündemden düşmeyen Selin Cğerci, şu sıralar mal varlığı ile konuşuluyor. Ciğerci'nin hayatını araştıranlar, mal varlığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor.

Futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen ve inişli-çıkışlı devam eden ilişkisini sonlandıran Selin Ciğerci, gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde boşanmanın ardından açıklama yapan Ciğerci, "Sabah 'Günaydın aşkım' diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık. Biz sabah kalkıyoruz, aynı yerde iş yerindeyiz, akşam aynı evdeyiz...

Gün içinde işle ilgili bir şey oluyor, birikiyor... Böyle tatsızlıklar insan hayatında oluyor. İlk boşanan da ben değilim. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım.

Gökhan biraz agresif bir adam. Sorumluluklar büyüyünce daha gergin olabiliyor. Bu da ilişkimize yansıdı." ifadelerini kullanmıştı.

Ciğerci'nin ayrılığı sevenlerini üzerken, Gökhan Çıra ile yaptığı mal paylaşımı konuşulmaya başlandı.

Ciğerci'nin hayatına dair araştırma yapanlar, mal varlığını ve Çıra ile yaptığı paylaşımı öğrenince şoke oldu.

SELİN CİĞERCİ'NİN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Selin Ciğerci ile anlaşmalı olarak boşandığı Gökhan Çıra'nın 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu ifade etti.

Çift, Bodrum’daki iki evini bölüşecek ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettirecek.

Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

Mercedes G63: 2 milyon TL

Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

Rolls-Royce: 4.5 milyon TL

BOŞANMANIN NEDENİ İHANET Mİ?

Konuya ilişkin açıklama yapan Gökahn Çıra, "Beni her gün başka biriyle yazdılar. Yakın arkadaşımın arkadaşına selam verdim, onunla yazdılar.

Yakın dostuma selam verdim, onunla yazdılar. Ben kendimi, Selin de beni bildiği için üçüncü şahıslar yok." dedi.