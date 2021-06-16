Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta? 2. sezon başlıyor

Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta? 2. sezon başlıyor

Ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Sel Çal Kapımı dizisi, bu akşam yeniden seyircilerle buluşacak. Peki Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta? İşte 2. sezona dair detaylar...

Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi sezon finalinin ardından ekranlara dönüyor.

2. sezonuyla seyircisiyle buluşan dizinin takipçileri, yeni gün ve saatine dair araştırmalara başladı.

Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda'nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir. Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

Peki Sen Çal Kapımı dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN?

Dizi önceleri Cumartesi günü yayınlanıyordu. Bundan böyle dizinin yeni günü Çarşamba oldu. Sen Çal Kapımı, yeni bölümüyle bugün 16 Haziran Çarşamba Fox TV'de ekranlara gelecek.