Senden Önce’nin Merve’si Sinem Ünsal bakın nereli çıktı! Güzelliğini memleketinden almış… Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce’nin başrolünü üstlenen Sinem Ünsal, özel hayatıyla en çok merak eidlen ünlülerden. Güzel oyuncu Sinem Ünsal’ın memleketini duyan şaşıp kalıyor.

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Geçtiğimiz 13 Şubat Salı akşamı ekranlara merhaba diyen Senden Önce dizisi, izleyicilerin gözdesi haline geldi.

Özellikle Merve karakterini canlandıran Sinem Ünsal, en çok merak edilen oyunculardan biri olarak gündemi sık sık meşgul ediyor.

Türk televizyon ve tiyatro dünyasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, oyunculuk yeteneği ve başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Senden Önce dizisindeki rolüyle izleyicileri büyüleyen Ünsal, karakterine can verdiği her sahnede izleyicileri etkilemeyi başarıyor.

Özel hayatıyla merak konusu olan ünlü oyuncunun güzelliği bakın nereden geliyor…

Sinem Ünsal bakın nereliymiş...

İzmir’de 21 Haziran 1993'te doğan Sinem Ünsal, Türk televizyon dünyasının gözde oyuncularından biri haline geldi.

Azerbaycan Türkü kökenli bir babanın ve Çerkes kökenli bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Ünsal, hem köklerine hem de kültürel zenginliğe sahip bir ailede büyüdü.

Eskişehir'deki üniversite yıllarında edebiyatla iç içe olan Sinem Ünsal, Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden başarıyla mezun oldu.

Ardından, oyunculuk tutkusunu takip etmek için İstanbul'a taşındı ve bu şehrin ışıltılı dünyasında kendi yolunu çizdi.

2017 yılında ekranlara gelen Çoban Yıldızı dizisindeki Güneş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sinem Ünsal, asıl çıkışını Siyah Beyaz Aşk adlı dizide canlandırdığı Gülsüm Aslan rolüyle yakaladı.

Ardından Kızım ve Mucize Doktor gibi başarılı dizilerde de önemli karakterlere hayat verdi.

2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün dizisindeki Feride Gizem Kılıçlı karakteriyle izleyicilerin kalplerini fetheden Ünsal, aynı zamanda Gizli Saklı ve diğer projelerde de unutulmaz performanslar sergiledi.

Şimdi ise yeni adresi Senden Önce dizisi olan Sinem Ünsal, her bölümde izleyicileri etkilemeyi başarıyor.