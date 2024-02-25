Serdar Ortaç'ın eski eşinden bikinili paylaşım! Chloe Loughnan'dan olay yaratan poz...

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.
Sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Chloe Loughnan güzelliği ile mest ediyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Chloe Loughnan'ın Instagram'da 176 bin takipçisi bulunuyor.
Her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alan Chloe Loughnan son paylaşımı ile gündeme oturdu.
Chloe Loughnan ayna karşısında verdiği bikinili pozuyla sosyal medyada dikkatleri üzerine topladı.
İşte o kare...
Chloe Loughnan'ın bazı Instagram paylaşımları şu şekilde;