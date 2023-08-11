Serel Yereli cüretkar pozlarıyla gündeme oturdu! 'Alev aldı buralar' Instagram hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile dikkat çeken Serel Yereli paylaşımlarına devam ediyor. Serel Yereli'nin son paylaşımı gündeme oturdu. İşte o paylaşım..

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Serel Yereli cesur pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Yaptığı iddialı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli'nin paylaşımları büyük beğeni topluyor. Oyunculuk ve müzik ile ilgilenen Serel Yereli geçtiğimiz yıl İngiltere'ye taşınarak Londra'da yaşamaya başladı. Cesur tarzı ve pozları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram'da 455 bin takipçisi bulunan Serel Yereli sık sık fotoğraf paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Son olarak verdiği cesur pozlarını Instagram hesabından paylaşan Serel Yereli sosyal medyada gündeme geldi. İşte Serel Yereli'nin son paylaşımı..