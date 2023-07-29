Serel Yereli güneşe döndü, dekoltesiyle mest etti! "Beyaz Saray" Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden Serel Yereli, yeni bir paylaşım yaptı. Yereli, yine dekolteden ödün vermedi.

Türkiye'deki kariyerini noktalayarak İngiltere'ye taşınan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, cesur pozlarına bir yenisini ekledi. Yereli, mavi gözleri ve fiziği ile sosyal medyanın tozunu attırıyor. 28 yaşındaki Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla damga vuruyor. Cesur pozlar Kıyafet tercihleri nedeniyle birçok yorum alan Serel Yereli, yine dekolteli bir tercih yaptı. Güneşe karşı poz veren Yereli, beyaz elbisesi ve dekoltesiyle beğeni topladı. Takipçileri ise "Beyaz Saray", "Tüm stresimi aldı", "Güneşten daha güzelsin" gibi yorumlar yazdı.