Serenay Sarıkaya cesur dekoltesiyle olay yarattı! 'Bu kadar da değil'

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GQ Türkiye tarafından bu sene ilk kez verilen Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen gala gecesine katıldı.
New York'ta düzenlenen gecede ödül alan Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı salladı.
Kırmızı halıda boy gösteren Serenay Sarıkaya'nın cesur tarzı adeta olay yarattı.
Göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Serenay Sarıkaya'nın kırmızı halıda verdiği pozlar sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.
Serenay Sarıkaya'nın bu tarzına bazı sosyal medya kullanıcıları 'Bu kadar da değil' şeklinde yorum yaptılar.
İşte Serenay Sarıkaya'nın cesur tarzı...