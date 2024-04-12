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Serenay Sarıkaya cesur dekoltesiyle olay yarattı! 'Bu kadar da değil'

Serenay Sarıkaya cesur dekoltesiyle olay yarattı! 'Bu kadar da değil' Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın New York'ta düzenlenen GQ Global Creativity Awards gecesinde giydiği elbise gündeme oturdu. İşte Serenay Sarıkaya'nın o tarzı...