Sevda Erginci'den cesur pozlar! "İçinde bir şeyler eksik gibi" Yasak Elma dizisinde rol alan Sevda Erginci, sosyal medya hesabındaki pozlarıyla dikkat çekti.

Oyunculuk kariyeri Ozan Güven'in kendisini bir çocuk oyununda keşfetmesi ile başlayan Sevda Erginci, Yasak Elma dizisinde rol alıyor. Karagül dizisindeki Ayşe karakteriyle çıkış yakalayan Sevda Erginci, ardından Hayat Bazen Tatlıdır, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Elkızı dizileriyle zirve yaptı. Öte yandan sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, güzelliğiyle de beğeni topluyor. Cesur seviyor Ceketini sütyensiz giymeyi tercih eden Sevda Erginci, kamera karşısına geçti. Cesur pozlara imza atan Erginci, o kareleri Instagram hesabında yayınladı. Güzelliğiyle tam not alan Erginci'nin iddialı pozlarını gören, beğenmeden geçemedi. İşte o kareler...