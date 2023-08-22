Sevda Erginci'nin cesur pozuna alevler yağdı! "Bugün de büyülendik" Yasak Elma dizisiyle adını milyonlara duyuran Sevda Erginci, sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Göğüs dekolteli cesur pozuyla hayranlarını büyüledi.

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FOX TV ekranlarında 6 sezon boyunca yayınlanan fenomen dizi Yasak Elma, oyuncularıyla gündemde!

İlk sezonlarda Zeynep karakterine hayat veren, ardından son sezon ekranlara geri dönen Sevda Erginci, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Güzelliğiyle baş döndüren 29 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Cesur pozuna alev yağdı

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sevda Erginci’nin son pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı.

Ünlü oyuncunun cesur pozuna “Maşallah ay gibi”, “Nazar değmesin”, “Bu nasıl bir güzellik”, “Muhteşem” gibi yorumlar geldi. İşte o kareler…