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    Şevval Şahin cesur frikik verdi, beğeni butonu çöktü! 'Her şey ortada'

    Soluğu İspanya'da alan ünlü model Şevval Şahin, sütyensiz pozlarıyla dikkat çekti. Takipçileri, beğenmeden geçemedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 14:44
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 15:37
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    Şevval Şahin cesur frikik verdi, beğeni butonu çöktü! 'Her şey ortada'

    İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak kariyerinde çıkış yakaladı.

    Londra'da moda eğitimi alan Şahin, Türkiye güzeli olmasının ardından podyumlardan inmedi.

    Modellik yapmaya devam eden 23 yaşındaki Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    Şimdilerde işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşayan ünlü model, ülke ülke geziyor.

    Frikik verdi

    Son olarak Ibiza'ya uçan Şevval Şahin, cesur pozlara imza attı.

    Sütyensiz giydiği hırkasıyla farklı pozlar veren Şahin, Instagram'da nabız yükseltti. Göğüs frikiği veren modele beğeniler yağmur gibi yağdı.

    İşte Şevval Şahin'den dekolteli kareler...

    Şevval Şahin cesur frikik verdi, beğeni butonu çöktü! Her şey ortada #1

    Şevval Şahin cesur frikik verdi, beğeni butonu çöktü! Her şey ortada #2

    Şevval Şahin cesur frikik verdi, beğeni butonu çöktü! Her şey ortada #3

    Şevval Şahin cesur frikik verdi, beğeni butonu çöktü! Her şey ortada #4

    Şevval Şahin cesur frikik verdi, beğeni butonu çöktü! Her şey ortada #5


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