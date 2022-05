Şevval Şahin'in mini elbisesi sosyal medyanın gündemine düştü! Beğeni butonu çöktü

sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem olan Şevval Şahin, Ibiza'ya gitti. Giydiği süper mini elbiseli karelerini Instagram'a yükleyen şahin, herkesin aklını başından aldı.

13 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Şahin, 6 yaşında Londra'ya gitti ve eğitimine burada başladı.

Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümü'nde eğitim alan Şahin, Miss Turkey 2018'in 20 finalisti arasında yer aldı.

Burada birinci seçilen ve bu sayede modellik kariyeri başlayan Şahin, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

Yaptığı gaflar ve eski sevgilileri ile gündeme sıklıkla getirilen Şahin, tıpkı Şeyma Subaşı gibi seyahat etmeyi çok seviyor.

Şimdilerde Ibiza'da olan ve çektirdiği kareleri hayranlarının beğenisine sunan model, yine yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Keyfinin yerinde olduğu ve hep sıcak yerleri tercih ettiği görülen Şahin, neredeyse kış yüzü görmedi...

Şevval Şahin'den yeni kareler

Fit vücudu ve güzelliği ile sosyal medya üzerinden yorum yağmuruna tutulan Şevval Şahin, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı.

Şahin'in "Not your baby" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden, "Gerçek mi", "Müthişsin be kadın" gibi yorumlar geldi.

Sosyal medya üzerinden yapılan bazı yorumlardan sonra kendisini tiye alan Şahin, paylaşım yapmayı sürdürecek gibi duruyor.

Ayrıca güzel model geçtiğimiz günlerde oyunculuk için yeşil ışık yakmıştı..