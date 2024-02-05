Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı! 'Kış yaşamayan tek insan'

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Özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alan Şeyma Subaşı cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.
Şeyma Subaşı 2023 yılının mayıs ayında evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 5 ay evli kaldıktan sonra boşanarak uzun süre gündemde kalmıştı.
Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Şeyma Subaşı son pozları ile adından söz ettirdi.
Bikinili pozlarını paylaştı
Kırmızı bikinisiyle poz veren Şeyma Subaşı iddialı tarzıyla olay yarattı. Subaşı'nın bikinili pozları Instagram'ı salladı.
Şeyma Subaşı'nın bikinili pozları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Şeyma Subaşı'nın bikinili pozları...