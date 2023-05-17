Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz sosyal medyayı salladı!

Annesi Rus, babası Bulgaristan'da yaşayan bir Türk olan Alina Boz, şöhreti küçük yaşlarda geldiği Türkiye'de yakaladı.

'Elimi Bırakma', ' 101' ve 'Maraşlı' benzer biçimde yapımlarda yer alan genç oyuncu Alina Boz, son olarak Bir Peri Masalı dizisinde rol aldı.

Oyunculuğu bir yana, güzelliğiyle nefes kesen Boz, aşk hayatıyla dikkat çekti.

Sezen Aksu'nun oğlu ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Alina Boz, magazinin yakından ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.

Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz sosyal medyayı salladı!

Alina Boz güzelliği

Alina Boz'un 4.7 milyon takipçili sosyal medyasındaki kareleri, görenleri hayran bıraktı.

Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz sosyal medyayı salladı!

Duru güzelliğini her karesinde ortaya koyan Boz, fiziğini konuşturduğu pozlarla beğeni topladı.

Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu'ya, "Minik Serçe'nin müstakbel gelini", "Su gibisin", "Rus güzeli" gibi yorumlar geldi.

Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz sosyal medyayı salladı!
Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz sosyal medyayı salladı!