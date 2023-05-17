Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz sosyal medyayı salladı! "Rus güzeli" Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile evlilik yolunda adım atan Alina Boz, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

Annesi Rus, babası Bulgaristan'da yaşayan bir Türk olan Alina Boz, şöhreti küçük yaşlarda geldiği Türkiye'de yakaladı.

'Elimi Bırakma', 'Aşk 101' ve 'Maraşlı' benzer biçimde yapımlarda yer alan genç oyuncu Alina Boz, son olarak Bir Peri Masalı dizisinde rol aldı.

Oyunculuğu bir yana, güzelliğiyle nefes kesen Boz, aşk hayatıyla dikkat çekti.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Alina Boz, magazinin yakından ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.

Alina Boz güzelliği

Alina Boz'un 4.7 milyon takipçili sosyal medyasındaki kareleri, görenleri hayran bıraktı.

Duru güzelliğini her karesinde ortaya koyan Boz, fiziğini konuşturduğu pozlarla beğeni topladı.

Ünlü oyuncu'ya, "Minik Serçe'nin müstakbel gelini", "Su gibisin", "Rus güzeli" gibi yorumlar geldi.