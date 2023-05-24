Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün bomba gibi geliyor! Her anı nefes kesecek: İşte ilk bölüm fragmanı... Başrollerinde Caner Cindoruk ve Damla Sönmez'in yer aldığı Maviye Sürgün dizisi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu olurken ilk bölüm fragmanı geldi. İşte dizinin detayları ve nefes kesen fragmanı...

Mayıs ayının bitimine kısa bir zaman kala televizyon dizileri de sezon finali yapmaya başladı. Bununla birlikte yaz dizileri ekranlarda yerini alacak.

Show TV yeni dizisini duyurdu. Caner Cindoruk ve Damla Sönmez'li Maviye Sürgün dizisi ekranlarda fırtınalar estirecek.

Bomba gibi gelecek olan dizinin detayları izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Dizinin oyuncuları, konusu ve ilk bölüm fragmanını sizler için derledik.

Dizinin konusu

Geiçci süre açığa alınan SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk) eşinin vefatından sonra denizlere açılır. Ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve içindeki Defne’yi (Damla Sönmez) kurtarır. Defne tam bir dolandırıcıdır.

Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

Oyuncu kadrosu

Maviye sürgün dizisinin oyuncu kadrosunda; Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer almaktadır.

Maviye Sürgün 1. bölüm 2. fragman