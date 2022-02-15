Sihirli Annem'in Çilek'i reyting rekorları kıran o dizide boy göstermiş! Yıllar içindeki değişimi şoke etti...

Sihirli Annem'in Çilek'i reyting rekorları kıran o dizide boy göstermiş! Yıllar içindeki değişimi şoke etti...

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Çilek karakteri ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Zeynep Özkaya, yıllar önce Doktorlar dizisinde yer aldı. Özkaya'nın değişimi ise herkesi şaşırttı.

Başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı Doktorlar, 30 Mart 2009 tarihinde yayınlanan 87. bölümü ile final yaptı.

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran ve bazı sahneleri ile akıllara kazınan dizi, 2009 yılında final verdikten kısa bir süre sonra tekrar başladı.

Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 3 Aralık 2010 tarihinde Show TV'de yeniden başlarken, ikinci sezon ilk sezon kadar tutmadı.

İlk sezondan bazı oyuncuların eksik olması ve yerlerine gelen oyuncuların benimsenmemesi dizinin sonunu getirdi.

3 Aralık 2010 tarihinde Show TV'de yeniden başlayan dizi, 14 Şubat 2011'de 97. bölümü ile ikinci kez final yaparak ekranlara veda etti.

Dizinin ikinci sezonunda ise daha önce Sihirli Annem dizisinden tanıdığımız Zeynep Özkaya, konuk oyuncu olarak yer aldı.

Dizide kısa süre yer alan oyuncunun yaşadığı bir kalp rahatsızlığı yüzünden hastaneye geldiği görülüyor.

ZEYNEP ÖZKAYA'NIN DOKTORLAR YOLCULUĞU

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan Sihirli Annem dizisinde yer alan Zeynep Özkaya, tatlılığı ile dikkatleri üzerine çekti.

Sevimli bir karakter olan Çilek'e hayat veren ve herkesin gönlünde taht kuran oyuncu, Doktorlar dizisinde ise sadece konuk oyuncu olarak yer aldı.

Dizide kalbinden rahatsız olan ve sık sık krizler geçiren ancak hastaneye geldikten sonra tedavi ile iyileşen bir kızı canlandıran Özkaya, değişimi ile ilgi topladı.

Oyuncunun Doktorlar dizisinden sonra bir hayli değiştiği ve gittikçe güzelleştiği hayranlarının gözünden kaçmadı.

ZEYNEP ÖZKAYA'NIN DOKTORLAR DÖNEMİ

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