Sihirli Annem'in Tuğçe'si eridikçe eridi! Son halini görenler inanamadı...

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe'ye hayat veren Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatıyla zayıflamış, bambaşka birine dönüşmüştü. Güzel oyuncunun şimdiki hali ise görenleri şoke etti.

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Damla Ersubaşı, 2003 yılında Sihirli Annem dizisinde hayat verdği Tuğçe karakteriyle tanınmaya başladı.

Tuğçe karakteri ile akıllara kazınan ve herkesin beğenisini kazanan Damla Ersubaşı, 2016 yılında iş adamı Mustafa Can Keser ile evlendi.

Bu evlilikten iki kızı bulunan oyuncu, ihanet iddiaları nedeniyle evliliğini 2020 yılında sonlandırdı ve kızlarının velayetini aldı.

Bir dönem bir hayli kilolu olan Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olmaya geçirdi.

Damla Ersubaşı, bu ameliyat sayesinde 6,5 ayda 41 kilo verdi.

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Damla, şimdilerde bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıkıyor.

Daha önce saçlarını siyaha boyatan Damla Ersubaşı, şimdi de boyunu kısalttı.

Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımına 'Saç perileri geldi demiştim' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.