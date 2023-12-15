Sinem Kobal kumsal pozlarını peş peşe sıraladı! O pozlara beğeni ve yorum yağdı... Sinem Kobal sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü oyuncunun beğeni toplayan son pozları...

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Ünlü oyuncu Sinem Kobal Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğen toplamaya devam ediyor. Bir kumsalda verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Sinem Kobal kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal'ın bu evliliğinden Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Uzun zamandır herhangi bir dizide rol almayan Sinem Kobal'ın yeniden ekranlara çıkmaya hazır olduğu ve yakında yeni projeler ile ekranda yer alacağı konuşuluyor.

Kumsal pozlarıyla beğeni topladı

Sinem Kobal sosyal medya hesabından yaptığı kumsal paylaşımı ile adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sinem Kobal'ın Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunuyor. Kobal son paylaşımı ile büyük beğeni topladı. Takipçileri ünlü ismin o pozlarına yorum yağdırdı.

İşte Sinem Kobal'ın beğeni toplayan kumsal pozları..