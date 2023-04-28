Sinema tarihinin efsanesi Maymunlar Cehennemi bakın nasıl çekilmiş! İzlediğimiz maymunlar aslında... Filmseverler ekran başına! Maymunlar Cehennemi Savaş bu akşam Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak. Peki sahneleriyle dikkat çeken Maymunlar Cehennemi filminin nasıl çekildiğini biliyor muydunuz? İşte filmin kamera arkası...

Sinema tarihinde büyük ses uyandıran Maymunlar Cehennemi film serisi 4 ayrı seriden oluşuyor. İlk olarak 2001 tarihinde Maymunlar Gezegeni olarak izleyici karşısına çıkan film uzun aradan sonra ikinci filmiyle ekranlara geldi. 2011 yılında Maymunlar Cehennemi Başlangıç olarak devam eden filmin 3. serisi Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti 2014’de izleyici ile buluştu. Büyük ilgi gören fantastik film serisinin son filmi Maymunlar Cehennemi Savaş ise 2017 yılında gişe rekorları kırdı. Günümüzde sık sık televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Maymunlar Cehennemi Savaş bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İlk günkü gibi büyük ilgiyle izlenen filmin kamera arkası merak ediliyor. Maymunlar Cehennemi film serisi olağanüstü görselleriyle izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktı. Peki bu sahnelerin nasıl çekildiğini biliyor muydunuz? İşte Maymunlar Cehennemi'nin kamera arkası... Maymunlar gerçek değil! Maymunlar Cehennemi film serisinde ana kameraların dışında birçok kızılötesi kamera da kullanılmış. Kameraların kaydettiği hareketlere ise maymun efekti verilmiş. Yüzlerinde yeşil noktalar bulunan gri tulumlu adamlar ekranda maymunlara dönüştürülmüş. Ayrıca filmde 900'den fazla görsel efekt kullanılmış.