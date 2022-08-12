Sınırları zorladı! Melisa Döngel siyah mayosuyla Instgaram'ı yaktı geçti.. Güzelliğine övgüler yağdı

Aşk Mantık İntikam dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel, tatil yapmaya doyamadı. Güzel isim arkadaşlarıyla çıktığı tatilden çektirdiği karelerimi, sosyal medyadan yayınlıyor.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu Melisa Döngel, , Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim aldı.

Oyunculuk üzerine eğitim aldıktan sonra 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide rol alan güzel isim, daha sonra Arka Sokaklar'da boy gösterdi.

2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde güzelliği ile dikkati çeken Döngel, yavaş yavaş parlamaya başladı.

Asıl ününü Sen Çal Kapımı dizisinde yakalayan Melisa Döngel, Aşk Mantık İntkam dizisinde ise başrolü kaptı.

Bir dönem babasının kendisini taciz ettiğine yönelik açıklamaları ile gündem olan Döngel, Aşk Mantık İntikam'dan sonra ekranda yer almadı.

Yeniden ekranlara dönmek için sabırsızlıkla bekleyen oyuncu, tarzını değiştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Sarı saçları ile Seda Sayan'a benzetilen ve dudak estetiği yaptırdığı görülen Melisa, şu sıralar tatilin keyfini sürüyor.

Tatildeyken çektirdiği kareleri paylaşan oyuncu, sosyal medya üzerinden herkesi büyülemeyi başardı.

Melisa şov yaptı

Daha önce Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran 22 yaşındaki genç oyuncu Melisa Döngel'den derin göğüs dekolteli mayolu paylaşım geldi.

Pek çok ünlü ismin de yorum yaptığı Döngel'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Güzelliğini ortaya çıkaran ve sınırları zorlayan Döngel için, "Kılıç gibi keskin" diyen hayranları, kalpli emojiler yollamayı ihmal etmedi.