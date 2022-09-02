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    Şirin Payzın, iskeleti bulunan teröriste üzüldü

    Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Diyarbakır'da kazı çalışmaları sırasında iskeleti bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan'a canlı yayında rahmet diledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 17:27
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    Şirin Payzın, iskeleti bulunan teröriste üzüldü

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan insan iskeletinin PKK'lı terörist Hakan Arslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

    Örgüt içi infaz sonucu öldürülüp kaçmaya çalışan teröristlerce toprak altına gömüldüğü bildirilen teröristin kemikleri, geçtiğimiz günlerde babasına teslim edildi.

    Sezgin Tanrıkulu: Ah ah

    O ana ilişkin bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Ah ah” ifadelerini kullandı.

    Tanrıkulu'nun paylaşımı tepkilere neden olurken, teröriste üzülen bir isim gündem oldu.

    Şirin Payzın, iskeleti bulunan teröriste üzüldü #1

    Şirin Payzın, rahmet diledi

    Halk TV sunucusu Şirin Payzın, öldürülen PKK'lının ailesine canlı yayında başsağlığı diledi.

    Devleti suçlayan Payzın, “Diyarbakır Sur'da 2 Aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim.” ifadelerini kullandı.

    Şirin Payzın, iskeleti bulunan teröriste üzüldü ViDEO

    Şirin Payzın, iskeleti bulunan teröriste üzüldü #2

    Şirin Payzın, iskeleti bulunan teröriste üzüldü #3


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