SİYASETE GİRİYOR! Mehmet Aslantuğ o partinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul etti! Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimler öncesi Türkiye İşçi Partisi'nin kendisine yaptığı milletvekilliği adaylık teklifini kabul etti.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erkan Baş Mehmet Aslantuğ'un milletvekilliği adaylık teklifine olumlu yanıt verdiğini duyurdu.

Erkan Baş yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum."

Erkan Baş'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

25 Eylül 1961 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ birçok dizi ve filmde rol alarak tanınmıştır.

Oyuncu Arzum Onan ile evli olan Mehmet Aslantuğ'un Can adında bir oğlu bulunuyor.

61 yaşındaki Mehmet Aslantuğ'un TİP'in milletvekilliği teklifini kabul etmesi üzerine sosyal medyada konuyla alakalı binlerce yorum yapıldı.