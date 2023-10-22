Şomer Şef'in restoran fiyatları ortaya çıktı, rakamlar dudak uçuklattı! "Adisyon şop mu" MasterChef jüri üyesi Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranına ait adisyon, sosyal medyada büyük tepki gördü.

ensonhaber.com

İlk sezonundan beri MasterChef'in jüri üyeliğini üstlenen Somer Sivrioğlu, yeni sezonda da ekranlarda...

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Somer Sivrioğlu, aynı zamanda restoran da işletiyor.

İstanbul Etiler'de "Efendy" isimli bir restoranı olan Sivrioğlu, sosyal medyanın gündemine düştü.

X'de paylaşılan ve ünlü şefin restoranına ait olduğu görülen adisyon sosyal medyada gündem oldu.

Servis ücreti şaşırttı

Paylaşılan adisyona göre hesap 5 bin 775 TL tuttu. Öte yandan adisyonda servis ücretinin 525 TL yazıldığı da görüldü.