Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlar nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplam 4 kanala 10 gün yayın durdurma cezası verdi.

Kurum, 4 kanala verdiği cezalarla ilgili açıklamasında "RTÜK, küfür, hakaret ve ayaklanma çağrısını affetmedi." dedi.

ÜST SINIRDAN PARA, PROGRAM DURDURMA VE YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında SZC TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası ile 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımları uygulandı.

DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET

Yaptırımlar; devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi; halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağırılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması gibi gerekçelerle verildi.

RTÜK’TEN 5 KANALA CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul toplantısını bugün gerçekleştirdi. Yayın ihlallerinin ele alındığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen “terör” ve “yolsuzluk” soruşturmasıyla ilgili yayın ihlalleri hakkında RTÜK izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar değerlendirildi.

Değerlendirmeler doğrultusunda, SZC TV’nin “Nokta Atışı” ve “Öncesi Sonrası”, Tele1’in “Sabah Pusulası” ve “Haber 13”, NOW TV’nin “Orta Sayfa”, Halk TV’nin “Gündem Özel” ve “Haberler” programlarına ceza verildi.

Akıllı TV ise “Tele Alışveriş” programı nedeniyle yaptırıma uğradı.

"KÜFÜR VE HAKARETLERİN CANLI YAYINLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

RTÜK izleme uzmanlarınca yapılan incelemelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alay edici yorumlar yapıldığı belirtildi. Ayrıca, kamu görevi yapan kurum ve temsilcilerine, hâkim ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı kaydedildi.

"HALK SOKAĞA ÇAĞRILARAK AYAKLANMA İSTENDİ"

İncelemelerde program konuklarının halkı, özellikle de üniversite öğrencilerini sokağa davet ederek ayaklanma çağırılarında bulunduğu, demokrasilerin gereği seçimlerin itibarsızlaştırıldığı, canlı yayınlarda illegal örgütlerin sokak hareketlerini isteyen, küfür ve hakaret içerikli slogan ve pankartlarının sık sık gösterildiği tespitlerine yer verildi.

"ADLİ MAKAMLAR BASKI ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILDI"

İncelemelerde, devam eden soruşturmayla ilgili olarak yorumcuların, yargı makamları hakkında “Suç uydurmaya çalışıyorlar.”, “Burnunu sürtelim bakalım nasıl oluyormuş.” şeklinde sözler kullandıkları belirlendi. Bu ifadelerin, adli makamlara güveni azaltmaya ve bu makamları baskı altına almaya yönelik olduğu değerlendirildi.

"CANLI YAYINLARLA YERLİ MARKALARA BOYKOT ÇAĞRISI"

RTÜK izleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli markalara yönelik boykot çağrısının canlı yayınlarla verildiği, hedef gösterilen markaların itibarlarının, marka değerlerinin ve ekonomiye katkılarının olumsuz etkilendiği belirtildi. Canlı yayınların izleyicilere anlık bilgiler sunmanın yanı sıra, kullanılan dilin toplumsal algıyı şekillendirme açısından büyük bir sorumluluk taşıdığı vurgulandı. Özellikle toplumu birleştiren, sosyal barışı pekiştiren bir dil kullanmanın medya kuruluşlarının görevleri arasında olduğu belirtildi.

SORUMLU YAYINCILIK

Yayıncıların, toplumu bölücü veya kutuplaştırıcı ifadelerden ve nefret söylemlerinden uzak durmasının, sorumlu yayıncılık açısından önemli olduğu ifade edildi.

LİSANS ALMAZLARSA ERİŞİME KAPATILACAKLAR

Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği belirtildi.

İHLALLER DEVAM EDERSE LİSANS İPTALİNE GİDİLECEK

Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan; "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmünün ihlali nedeniyle H Halk ve Tele1 logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma; SZC logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi.

İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı belirtildi.

Benzer şekilde; “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.”, "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” hükümlerinin ihlali nedeniyle NOW, H Halk, SZC ve Tele1 logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

AKILLI TV’YE YAYIN DURDURMA CEZASININ NEDENİ FARKLI

Akıllı TV’ye ise bir yıl içerisinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için “Tele Alışveriş” programı nedeniyle on gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.