Sosyal medya Defne Samyeli'nin karın kaslarını konuşuyor! ''Bu fizik gerçek mi" Defne Samyeli'nin iddialı pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin takipçileri yorum ve beğeniler ile Defne Samyeli'ye övgüler yağdırdı.

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Defne Samyeli'nin karın kasları sosyal medyada gündeme geldi. Bodrum'da bulunan Defne Samyeli paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti.

Defne Samyeli cesur pozlarını Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

51 yaşında olan Defne Samyeli hem özel hayatı hem de verdiği cesur pozlar ile sık sık gündemde kendisine yer buluyor.

Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Defne Samyeli'nin ilişkisinin geçtiğimiz günlerde sona erdiği iddia edildi. Ünlü çift sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıktı.

Fiziği ile dikkat çeken Defne Samyeli adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Instagram'da 877 bin takipçisi bulunan Defne Samyeli'nin her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Son olarak Bodrum'da verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Defne Samyeli'nin karın kasları dikkat çekti.

Takipçileri ünlü ismin son paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

İşte Defne Samyeli'nin son paylaşımı..