Sosyal medya devi Meta hakkında şok dava! Çocuk istismarı yapılıyor.. ABD 'de soysal Medya devi Meta'ya dava açıldı. Davada Meta platformlarında bulunan içeriklerin, çocuk istismarı ve çocukların psikolojik sağlıklarına zarar verdiği iddia edildi.

ensonhaber.com

10 Kasım tarihinde Avrupa Birliği (AB) tarafından Meta ve Snapchat'e, reşit olmayan kullanıcıların yasa dışı ve zararlı içeriklere karşı nasıl korundukları hakkında bilgi talep ediilmişti.

Mahkeme belgeleri basına sızdı. Sızan belgelere göre ABD'nin 33 eyaletinden gelen avukatlar ekim ayında Meta’ya dava açtı.

Dava konusu olan Meta platformlarında bulunan içeriklerin çocukların ilgisini çekmek için düzenlediğini bilmekle suçlandı.

Associated Press’e (AP) dava hakkında açıklama yapan Meta, çevrimiçi deneyimin gençler için güvenli hale getirilmesi maksadıyla yapılan çalışmaların yanlış yansıtıldığını savundu.