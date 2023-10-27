Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! İşte yeni kadrosu ve konusu

"Kalamar Oyunu" olarak Türkçe'ye çevrilen "Squid Game", Güney Kore'nin çocuk oyunlarından adını alıyor.
Korelilerin küçük yaşlarda oynadığı zevkli oyunlar, dizi ile birlikte ölüm kalım savaşına dönüşüyor.
İlk sezonu ile rekorlara imza atan Squid Game, ikinci sezon sinyallerini çoktan vermişti.
Lee Jung-jae, karakteri Seong Gi-hun'un yeni maceralarını anlatacak olan 2. sezon çekimlerinin biraz daha uzun sürebileceğini belirtmişti.
Netflix, yeni sezona dair paylaşımda bulundu.
Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...
Kasım'da yayında
Squid Game 2. sezonu 2023 Kasım ayında izleyicisiyle buluşacak. Ancak hangi gün yayınlanacağına dair detaylar henüz paylaşılmadı.
2. sezon kadrosu
Squid Game'in 2. sezonunda, ilk sezonun oyunlarının galibi Lee Jung-jae, oyunları yöneten Lee Byung-Hun, katılımcıları toplayan Gong Yoo ve dedektif Wi Ha-joon geri dönecek.
Ayrıca Netflix, diziye katılacak dört yeni oyuncuyu da tanıttı.
Netflix'in yayınladığı fragmanda görülen bazı isimler şöyle:
Lee Byung-Hun, Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Yang Dong-Geun, Gong Yoo.