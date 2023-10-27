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Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! İşte yeni kadrosu ve konusu

Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! İşte yeni kadrosu ve konusu Netflix'in rekor meşalesini elinde tutan Squid Game, ikinci sezonla geri dönüyor. Dizinin konusu ve yeni oyuncu kadrosu açıklandı. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman? İşte tarihi...