Şükran Ovalı iddialı pozlarıyla mest etti! Eşi Caner Erkin'in yorumu dikkat çekti.. Şükran Ovalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile beğeni topladı. Ünlü oyuncunun iddialı pozlarına eşi Caner Erkin'den yorum geldi. İşte o paylaşım...

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Ünlü oyuncu Şükran Ovalı sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile takipçilerinin beğenisini kazandı.

Futbolcu Caner Erkin ile evli olan Şükran Ovalı sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

1 Nisan 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şükran Ovalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur.

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'da evlenen Ovalı'nın Mihran Ela Erkin isminde bir çocuğu bulunuyor.

Birçok dizi ve filmde rol alan Şükran Ovalı son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat vererek ekranlara çıktı.

Şükran Ovalı geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Ovalı'nın son paylaşımı takipçileri tarafından tam not alırken eşi Caner Erkin'in yorumu dikkat çekti.

Caner Erkin eşinin paylaşımının altına 'Aşksın be aşk' yorumunda bulundu. İşte Şükran Ovalı'nın o paylaşımları..