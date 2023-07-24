Şükrü Saraçoğlu'nda büyüdü! Alex De Souza'nın oğlu Felipe'ye bakın! "Resmen Küçük Alex" Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'nın oğlu Felipe'yi görenler gözlerine inanamadı.

Türkiye'deki kariyeri boyunca yalnızca Fenerbahçe'nin değil, tüm futbol severlerin sevgisini kazanan Alex De Souza, 2012 yılında kariyerini noktaladı.

Alex, ülkesine döndü ancak ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Şimdilerde 45 yaşında olan efsane futbolcu, babalık heyecanını da yaşamıştı.

İstanbul'da doğan ve Fenerbahçe taraftarları tarafından çok sevilen Felipe de Souza, büyüdü.

Babası gibi

Adeta babasının kopyası olan 12 yaşındaki Felipe, oynadığı futbolla da dikkat çekiyor.

Jr. Souza, Brezilya'da U9 Ligi'nde gol kralı oldu ve şampiyonluk kazandı.

Alex'in oğlu Felipe'nin son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Baba oğulun benzerliğine şaşıran taraftarlar Felipe için "Küçük Alex Fenerbahçe altyapısına alınmalı" yorumları yaptı.