Şükrü Saraçoğlu'nda büyüdü! Alex De Souza'nın oğlu Felipe'ye bakın!

Türkiye'deki kariyeri boyunca yalnızca Fenerbahçe'nin değil, tüm severlerin sevgisini kazanan Alex De Souza, 2012 yılında kariyerini noktaladı.

Alex, ülkesine döndü ancak ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Şimdilerde 45 yaşında olan efsane futbolcu, babalık heyecanını da yaşamıştı.

İstanbul'da doğan ve taraftarları tarafından çok sevilen Felipe de Souza, büyüdü.

Şükrü Saraçoğlu'nda büyüdü! Alex De Souza'nın oğlu Felipe'ye bakın!

Babası gibi

Adeta babasının kopyası olan 12 yaşındaki Felipe, oynadığı futbolla da dikkat çekiyor.

Jr. Souza, Brezilya'da U9 Ligi'nde gol kralı oldu ve şampiyonluk kazandı.

Şükrü Saraçoğlu'nda büyüdü! Alex De Souza'nın oğlu Felipe'ye bakın!

Alex'in oğlu Felipe'nin son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Şükrü Saraçoğlu'nda büyüdü! Alex De Souza'nın oğlu Felipe'ye bakın!

Baba oğulun benzerliğine şaşıran taraftarlar Felipe için "Küçük Alex Fenerbahçe altyapısına alınmalı" yorumları yaptı.

Şükrü Saraçoğlu'nda büyüdü! Alex De Souza'nın oğlu Felipe'ye bakın!
Şükrü Saraçoğlu'nda büyüdü! Alex De Souza'nın oğlu Felipe'ye bakın!