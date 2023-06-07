Süleyman Soylu hangi göreve alındı? İşte yeni makamı İçişleri Bakanlığı görevini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim eden Süleyman Soylu'nun yeni makamı merak konusu oldu.

Süleyman Soylu'nun 2016'dan bu yana yürüttüğü İçişleri Bakanlığı görevini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya devraldı. Bakanlık döneminde birçok başarıya imza atan Süleyman Soylu, vatandaşların sevgisini de kazandı. Süleyman Soylu'nun yeni görevi ise merak konusu oldu. "Süleyman Soylu hangi görevde", "Soylu'nun yeni makamı", "Süleyman Soylu nereden milletvekili" gibi sorular gündeme geldi. Süleyman Soylu'nun yeni görevi Süleyman Soylu, 28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçildi. Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul 2. Bölge'den milletvekili oldu.