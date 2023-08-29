Haberler



Medya



Sümeyye Aydoğan yılan derisi cesur elbisesiyle nefes kesti! "Bu kız bir afet bir afet" Abone Olun

Sümeyye Aydoğan yılan derisi cesur elbisesiyle nefes kesti! "Bu kız bir afet bir afet" Duy Beni dizisiyle adını duyuran şimdilerde Dönence dizisinde Gece karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sümeyye Aydoğan, yılan derisi mini elbisesiyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozlarla beğeni rekoru kırdı.

ensonhaber.com Geçtiğimiz sezona damga vuran Duy Beni dizisinde Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Sümeyye Aydoğan, yine gündemde! 24 yaşındaki ünlü oyuncu, sahip olduğu oyunculuk yeteneği kadar duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen sergilediği başarılı performansla izleyicilerin takdirini kazanan Sümeyye Aydoğan, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında. Şimdilerde Dönence dizisinde canlandırdığı Gece karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor. Son pozuna yorum yağdı Sümeyye Aydoğan yılan derisi iddialı elbisesiyle cesur pozlar verdi. O kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündeme oturan pozlara takipçileri kayıtsız kalamadı. Binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı kullanıcılardan "Bu kızın güzelliği şaka mı?", "Barbie bebek gibisin", "Yıldız gibi parlıyorsun", "Gözlerim kamaştı" gibi yorumlar geldi.

Google News

Abone Ol