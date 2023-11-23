Sünnet derisi enjekte ettirdi! Seda Sayan'dan sınırları zorlayan estetik.. 60 yaşındaki Seda Sayan genç görünmek için yaptırdığı estetik operasyonlar ile sık sık gündeme geliyor. Seda Sayan son estetiği ile sosyal medyayı salladı..

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Yaptırdığı estetikler ile adından sıkça söz ettiren Seda Sayan son yaptığı ile sınırları zorladı.

Seda Sayan, genç görünmek için yüzüne yaptırdığı işlemi sosyal medyada açıkladı.

Daha genç görünmek için sayısız estetik operasyon geçiren Seda Sayan son yaptırdığı operasyon ile sosyal medyada gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde ablası Nursel Sayan'ın estetik yaptırmasıyla gündeme gelen Seda Sayan, bu kez kendisi gündeme geldi.

TikTok hesabından yaptığı paylaşım ile yaptırdığı operasyonu açıklayan Seda Sayan magazin gündemine oturdu.

Sünnet derisi enjekte ettirdi



Seda Sayan, yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirdiğini açıkladı.

Seda Sayan, sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini duyurdu.

Ünlü ismin bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları konu hakkında yüzlerce paylaşım yaptı.

Seda Sayan bu işlemi daha sonra ellerine de yaptıracağını söyledi..