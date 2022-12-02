Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Deniz, bu defa süper minisiyle verdiği pozla büyüledi.

İlgiyle takip edilen ve Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Deniz, geçtiğimiz dönemlerde kardeşi Huri Deniz ile benzerliğiyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, bu defa süper minili pozuyla beğeni topladı.

4 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldiği bilinen 28 yaşındaki Pınar Deniz'in, Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğduğu biliniyor. Ünlü isim, küçük yaşlardan itibaren İstanbul, Tarabya'da büyümüştür. Deniz'in İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim aldığı biliniyor.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 senesinde Star TV'de yayımlanan Sil Baştan dizisinde Evrim karakteri ile yaşayan isim, şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani isimli şarkısının klibinde de rol almıştır. 2016-2018 seneleri arasında Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Pınar Deniz, Bir Deli Rüzgar dizisinde ise Gökçe karakterine hayat vermiştir. Deniz, şimdilerde Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.

Süper minili pozuyla görenleri mest etti

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Pınar Deniz, bu kez süper mini elbisesiyle poz verdi.

"Yaktın bizi Ceylin"

Deniz'e takipçilerinden "Maşallah sana", "Yaktın bizi Ceylin" , "Ceylin'e bak sen" yorumları geldi.

İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...