Survivor 2021'de yarışmışlardı... Aşk böyle ortaya çıktı!

Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan oyuncu Çağrı Atakan ile basketbolcu Merve Aydın'ın aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin sarmaş dolaş fotoğrafları, herkesin aklını karıştırdı.

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması, uzun yıllardır ekrandaki başarını sürdürüyor.

Bu sene Survivor All Star olarak ekrana gelen yarışma, ünlüler ve gönüllüler olarak yayınlanıyor.

Yarışmaya her sene birçok isim katılırken, bu isimler yarışmadan sonra ise takipçi sayısını artırmaya başlıyor.

Tanınan ve sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran isimlerden Çağrı Atakan ile basketbolcu Merve Aydın'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

ÇAĞRI ATAKAN VE MERVE ÇAĞIRAN AŞK MI YAŞIYOR?

Snob Magazin'in haberin göre; Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın bir kafede otururken çekilmiş samimi karesi sosyal medyaya hızla yayıldı.

Aydın ve Atakan cephesinden aşk iddiasına ne yanıt geleceği merak konusu oldu. Çağrı Atakan, Survivor'a katılmadan önce sosyetik güzel Eda Taşpınar ile birliktelik yaşamıştı.

"ARKADAŞIZ" AÇIKLAMASI

Eda Taşpınar, ayrıldığı sevgilisi Çağrı Atakan’la arkadaş kaldıklarını söyledi. Sosyetik güzel, “Arkadaş olarak çok daha iyi anlaştığımızı fark ettik. Fikir anlaşmazlığı yaşadık sürekli” diye konuştu. ‘Survivor’ yarışmasına katılan Atakan için Taşpınar, “Destekleyeceğim.” dedi.