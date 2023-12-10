Survivor 2024 All Star takımları belli oldu! İşte kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları… Survivor All Star kadrosu geçtiğimiz günlerde belirlenmişti. Kırmızı ve mavi kırmızı takım yarışmacıları netleşti, takımlar ayrıldı. Peki Survivor 2024 takımlarında kimler olacak?

ensonhaber.com

Survivor All Star heyecanı için geri sayım başladı. İzleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için takım seçimleri için toplandıklarını duyurdu.

İzleyiciler heyecanla takımlarda yer alacak yarışmacıları görmek için sabırsızlanıyor.

Kırmızı ve mavi takımın oluşturulacağı bu sezonda hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Bu sezonun yarışmacılarından Bozok, sosyal medya hesabından mavi ve kırmızı takım oyuncularını paylaştı. Bakın kimler var kimler…

Kırmızı Takım

(Kadınlar)

Merve Aydın

Pınar Saka

Nagihan

Gizem Memiş

Berna

Aleyna

(Erkekler)

Doğukan

Ersin

Özgür

Sercan

Turabi

Bozok

Nihat

Mavi Takım

(Kadınlar)

Seda Aktuğlu

Seda Ocak

Nefise Karatay

Begüm

Sara

Damla

(Erkekler)

Poyraz

Hakan

Yasin

Furkan

Yunus Emre

Ogeday