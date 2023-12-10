Survivor 2024 All Star takımları belli oldu! İşte kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları…

Survivor All Star heyecanı için geri sayım başladı. İzleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor.
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için takım seçimleri için toplandıklarını duyurdu.
İzleyiciler heyecanla takımlarda yer alacak yarışmacıları görmek için sabırsızlanıyor.
Kırmızı ve mavi takımın oluşturulacağı bu sezonda hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merak konusu haline geldi.
Bu sezonun yarışmacılarından Bozok, sosyal medya hesabından mavi ve kırmızı takım oyuncularını paylaştı. Bakın kimler var kimler…
Kırmızı Takım
(Kadınlar)
Merve Aydın
Pınar Saka
Nagihan
Gizem Memiş
Berna
Aleyna
(Erkekler)
Doğukan
Ersin
Özgür
Sercan
Turabi
Bozok
Nihat
Mavi Takım
(Kadınlar)
Seda Aktuğlu
Seda Ocak
Nefise Karatay
Begüm
Sara
Damla
(Erkekler)
Poyraz
Hakan
Yasin
Furkan
Yunus Emre
Ogeday