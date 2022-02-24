Survivor All Star 2022 birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı duyurdu!

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin ekranlara gelen son bölümünde, birleşme partisinin yapılacağı tarihi ve yeni eleme sistemini açıkladı. Peki Survivor All Star 2022 birleşme partisi ne zaman?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'ın her bölümü, ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları arasında kıran kırana geçen mücadelelere sahne oluyor.

Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmada yeni bir dönem başlıyor. Acun Ilıcalı, 23 Şubat Çarşamba akşamı ekranlara gelen ada konseyinde önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında birleşme partisinin yapılacağı tarih hakkında bilgi veren Ilıcalı, bu haftadan itibaren elemelerde değişiklik olacağını duyurdu.

Akabinde yarışmayı takip edemeyen izleyiciler, ''Survivor All Star 2022 birleşme partisi ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan yeni eleme sisteminin nasıl olacağı da merak konusu...

Peki, Survivor All Star birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor eleme sistemi değişti mi, nasıl olacak? İşte Survivor 2022 birleşme partisi tarihi...

"HAFTADA İKİ DEFA ELEME OLACAK"

Çekimleri Dominik'te devam eden Survivor All Star'da Mart ayından itibaren yepyeni bir döneme geçiliyor. Haziran sonunda final yapması beklenen Survivor'da hızlandırılmış elemeler başlayıyor.

Survivor'ın artık cuma akşamları da ekrana geleceğini duyuran Ilıcalı, ''Survivor'da bundan sonra hızlandırılmış eleme dönemi başlıyor. Artık haftada iki akşam eleme olacak. Survivor'a son katılan yarışmacı Ayşe Yüksel olmuştu. Bundan sonra yeni yarışmacı da gelmeyecek. Bir kaç hafta sonra adeta yarı final gibi elemeler yaşayacağız.'' dedi.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor All Star 2022 birleşme partisinin yapılacağı tarih hakkında bilgi verdi.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada, ''Survivor birleşme partisiyle birlikte tam anlamıyla başlayacak. Asıl kadrolar birleşme partisinde oluşacak, bu parti bizim için Survivor'ın başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine toplamda 22 yarışmacı katılacak. İki takımdan da 11'er yarışmacı olacak. Birleşme partisini Mart sonunda yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

Birleşmeye kadar ise haftada 2 eleme yapılacağını ve 3 hafta içerisinde 6 yarışmacının Survivor'a veda edeceğini sözlerine ekledi.

EDİS GELECEK

Survivor'un son bölümünün ardından TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, birleşme partisine şarkıcı Edis'i davet edeceğini belirtti.