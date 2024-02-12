Survivor All Star 32. bölüm fragmanı: Turabi gitti, Atakan geldi! Gerilim yükleniyor… TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star’da gerilim bitmiyor. Avatar Atakan, yarışmaya gelir gelmez gerilim yükseldi. Hakan ve Atakan arasındaki kavga ekranlara damga vurdu. İşte Survivor 32. bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam yayınlanan bölümüyle bir kez daha reytinglerde zirveye oturdu. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen program, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Büyük final için mücadele veren kırmızı ve mavi takımdan her hafta bir yarışmacı Survivor All Star’a veda ediyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde de tempo hiç düşmedi. Kırmızı takımdan Pınar, eleme adayı seçildi. Bakalım bu akşam neler yaşanacak…

Hilmicem, Atakan ve Sema’nın gelişi büyük ses getirmişti. Survivor All Star’dan yeni fragman geldi.

Avatar Atakan çileden çıktı

Yarışmanın yeni bölüm tanıtımında Pınar, eleme adayı seçilmesinin hesabını takıma sormaya başlıyor. Öte yandan Aleyna ve Nagihan arasında sular durulmuyor.

Turabi’nin gidişiyle yıkılan izleyiciler, Avatar Atakan’la umut buldu. Hakan’ın kışkırtmaları Atakan’ı çileden çıkardı. Bu kavga ekranlara damga vuracak…

İşte Survivor All Star 32. bölüm fragmanı...