Survivor All Star 44. bölüm fragman: Tekmeler havada uçuştu! Gözyaşlarıyla diskalifiye oluyor… Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star’da bu akşam tansiyon yükseliyor. İki yarışmacı adada birbirine giriyor. Acun Ilıcalı kararı verdi. İşte Survivor All Star 44. bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

TV8'in izleyiciyle buluşturduğu popüler yarışma programı Survivor All Star, dün akşam ekranlara heyecan dolu bir bölümle geldi.

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın sunumuyla ekranlara gelen Survivor All Star’da heyecan giderek artıyor.

Büyük final için kıyasıya mücadele veren kırmızı ve mavi takımlar, her hafta bir yarışmacının veda etmesiyle adrenalin dolu anlar yaşanıyor.

Hilmicem, Atakan ve Sema gibi dikkat çeken isimlerin programa katılmasıyla tansiyon daha da yükseldi.

Diskalifiye şoku!

Survivor All Star'ın bu akşamki bölümünde, Acun Ilıcalı'nın diskalifiye kararı herkesi şoke edecek.

Pınar'ın konseyde Sema'yı yazarken yılan çizmesi, fitili ateşledi. İkili adada birbirine girdi.

Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Peki Sema şiddet uyguladığı için diskalifiye olacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı...