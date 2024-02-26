TV8'in izleyiciyle buluşturduğu popüler yarışma programı Survivor All Star, dün akşam ekranlara heyecan dolu bir bölümle geldi.
Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın sunumuyla ekranlara gelen Survivor All Star’da heyecan giderek artıyor.
Büyük final için kıyasıya mücadele veren kırmızı ve mavi takımlar, her hafta bir yarışmacının veda etmesiyle adrenalin dolu anlar yaşanıyor.
Hilmicem, Atakan ve Sema gibi dikkat çeken isimlerin programa katılmasıyla tansiyon daha da yükseldi.
Diskalifiye şoku!
Survivor All Star'ın bu akşamki bölümünde, Acun Ilıcalı'nın diskalifiye kararı herkesi şoke edecek.
Pınar'ın konseyde Sema'yı yazarken yılan çizmesi, fitili ateşledi. İkili adada birbirine girdi.
Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Peki Sema şiddet uyguladığı için diskalifiye olacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı...