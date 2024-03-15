Survivor All Star'da eleme gecesi: Bir kişi daha veda etti... Survivor All Star'da Pınar Saka, Gizem Memiç, Aysu Keskin ve Berna Canbeldek düelloya çıktı. Yarışmaya veda eden isim ise Pınar Saka oldu.

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ensonhaber.com

TV8'in sevilen programı Survivor All Star'da dün eleme heyecanı yaşandı.

Survivor All Star'da düellonun ilk turunda Gizem Memiç, 5-0'lık skorla Aysu Keskin'in yenerek adada kalmayı garantiledi.

Pınar veda etti

Berna Canbeldek de 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yenerek adada kaldı.

Adaya veda eden isim düello finalinde Aysu Saka'ya 5-3'lük skorla yenilen Pınar Saka oldu.

"Bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan arabadan indim, indirildim"

Düelloyu kaybeden Pınar, veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:

"Bugün atışlar bana bakmadı demenin telafisi olmadığı bir akşam. Çünkü bunun yarını yok. Şu an nasıl hissediyorsun dersen, bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan arabadan indim, indirildim neyse. Araba devam ediyor arkasından bakıyorum, üzgünüm. Ama bir yandan da her zaman indiğim yerden başka güzel yollara devam ettim. Şimdi de aynısının olacağına inanıyorum.

"Böyle kendimi heralde köprüden önce son çıkış gibi denemek istedim"