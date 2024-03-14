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Survivor All Star'da Yunus Emre ile Yaman'ın kavgası ortalığı karıştırdı

Survivor All Star'da Yunus Emre ile Yaman'ın kavgası ortalığı karıştırdı Survivor All Star'da ortalık yine karıştı. Yunus Emre ile Yaman arasında oyunda yükselen tansiyon sonra devam etti. Yaman, Yunus Emre'nin üstüne giderek itince araya diğer yarışmacılar girdi.