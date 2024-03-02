Survivor Ayşe Yüksel'in mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı! 'Yine yakıyorsun ortalığı' Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medya paylaşımları ile gündemde. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşe Yüksel'in Instagram pozları büyük beğeni topluyor..

ensonhaber.com

Survivor yarışma ile tanınan Ayşe Yüksel güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşarak sosyal medyada büyük bir takipçi sayısına ulaştı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ayşe Yüksel'in Instagram'da 601 bin takipçisi bulunuyor.

Her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alan Ayşe Yüksel güzelliği ile takipçilerini mest ediyor.

Sporla içli dışlı bir hayat süren Ayşe Yüksel Survivor'da da oldukça başarılı bir performans göstererek dikkat çekmişti.

Ayşe Yüksel'in Instagram hesabından paylaştığı son pozlar kısa sürede büyük beğeni topladı.

İşte o kareler..