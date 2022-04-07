Survivor Batuhan'la sarmaş dolaş yakalanmıştı! O güzelden mini şortuyla fizik şov geldi...'Afet-i devran'

Survivor yarışmasında herkesin sevdiği bir isim olan Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan ile yakalanmıştı. Karacakaya'nın yakalandığı Aleyna ise sosyal medyada adeta şov yaptı.

5 Şubat 1997 yılında dünyaya gelen Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde karşımıza Bülent olarak çıktı.

Aşk-ı Memnu'nun ardından Umutsuz Ev Kadınları ve Diriliş Ertuğrul gibi projelerde yer alan Karacakaya, Survivor ile ününe ün kattı.

Diriliş Ertuğrul'dan sonra ortalarda gözükmeyen ve Survivor'da yeniden ekrana çıkan oyuncu, şimdilerde All Star'da mücadele ediyor.

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nde eğitim alan ancak şov dünyasında kendisine yer bulan Karacakaya, Aleyna Çalışkan ile görüntülenmişti.

O dönem bu görüntüler hakkında konuşan Batuhan Karacakaya, "24 yaşındayım ve itiraf etmeliyim ki 2 tane çocuğum var. 16 yıldır da evliyim. Böyle fotoğraflarımın çıkması, beni gerçekten çok büyük bir zarara soktu.

Bilmiyorum, bunun içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum? Bir fikri olan var mı? Ya şu zihniyetinizi değiştirin Allah aşkına! Şimdi de çocuklarımı almaya gidiyorum. Tamam mı?'' açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamadan sonra Survivor'a giden Batuhan Karacakaya, başka bir isimle anıldı. Aleyna Çalışkan ise sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem olan Çalışkan, son karesinde ise tam bir fizik şov yaptı.

Aleyna Çalışkan beğeni topladı

Düzgün hatta kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Aleyna Çalışkan son zamanlarda Instagram pozlarıyla gündeme geliyor.

Batuhan Karacakaya sayesinde adını daha fazla duyuran Çalışkan, sosyal medyadan güzelliğini kanıtlamayı ihmal etmiyor.

Son olarak mini şortuyla paylaşım yapan Çalışkan, çok sayıda beğeni aldı. İncecik haliyle kendisine baktığı ve spor yaptığı görülen Çalışkan, paylaşımlarıyla adından daha çok söz ettirecek gibi duruyor.