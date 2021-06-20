Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Survivor 2021 eleme adayı..

Survivor 2021'in 123. bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde kıran kırana bir mücadele sergileyen yarışmacılar, Survivor 2021'in 19 Haziran tarihli 123. bölümünde, haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Survivor Dora'nın elenmesi sonrasında son beşe kalan isim, zorlu parkurda kıran kırana mücadele ederek bireysel dokunulmazlık sembolüne sahip olmak için ter döktü. Ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını söyledi.

Yarışmayı yakından takip edenler, Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 19 Haziran Survivor 2021 dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayımlanan Survivor 2021'de final haftasına girildi ve son dokunulmazlık oyunlarının ilk ayağı ekrana geldi.

Survivor 2021'de finale kalabilmek isteğiyle yanıp tutuşan son beş isim; Aleyna, İsmail, Berkay, Poyraz ve Ayşe arasında kıyasıya dokunulmazlık mücadelesi yaşandı.

Parkurda sıralama turunu ilk üç sırada bitiren Poyraz, İsmail ve Aleyna yarı finale direkt kaldı. Berkay ile Ayşe arasında ön eleme turu oynandı. Rakibine şans tanımayan Ayşe, yarı finalde İsmail'in rakibi oldu.

Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu, İsmail Balaban ile Ayşe yarı final mücadelesi verdi. Yarı finalde Ayşe, İsmail karşısında ve Poyraz da Aleyna karşısında 3-1 öne geçti. Geriden gelen Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban, rakiplerini yakaladı ve 4-3 öne geçmeyi başardı. Nefes kesen karşılaşmalarda 5-4 skorla kazanan İsmail ile Aleyna, finalde karşılaştı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun finalinde, İsmail Balaban'ı 5-1 yenerek dokunulmazlık kolyesini kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, kazandığı ödüle götürmek için İsmail Balaban'ı seçti.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik öneme sahip dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmazlık sembolünün sahibi olan Survivor Aleyna, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirleme hakkına da sahip oldu.

Aleyna, Acun Ilıcalı'nın, "Hangi yarışmacıyı eleme potasına gönderiyorsun?" sorusuna, Ayşe yanıtını verdi. Böylece Ayşe, haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu hafta oynanacak oyunlar sonrasında Ayşe'nin yanına iki eleme adayı daha seçilecek.

İsmail Balaban ise İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Survivor yarı finaline adını ilk yazdıran yarışmacı oldu.