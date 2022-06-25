Survivor Sude Burcu'nun bikinili pozu olay oldu! 'Mert çok şanslı..'

Survivor Sude Burcu'nun bikinili pozu olay oldu! 'Mert çok şanslı..'

Survivor sayesinde ünlenen Sude Burcu'nun paylaşımını takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sude Burcu bikinili pozlarıyla gündeme oturdu.Survivor All Star 2022'den elendikten sonra sevgilisi Mert Öcal'ın yanına gelen güzel isim adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yarışmada gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Sude Burcu şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sude Burcu Survivor'da tanıştığı Mert Öcal ile aşk yaşamaya başlamış iki isim bu sene All Star'da farklı takımlarda yarışmışlardı.Adadan önce Mert daha sonra Sude elendi.Sude Burcu'nun instagram hesabından paylaştığı bikinili poza yüzlerce yorum yapıldı.İşte takipçilerin "Mert çok şanslı" dediği o poz;