Survivor'a veda eden isim Ardahan oldu

Survivor'a veda eden isim Ardahan oldu

Survivor All Star'da dün akşam konsey vardı ve Ardahan adaya veda etti. Alişan ve Buse Varol'un desteklediği Ardahan; Gizem, Gökhan ve Barış'ın olduğu potadan çıkmayı başaramadı.

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor yarışması, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor.

Bu sene Survivor All Star olarak ekrana gelen yarışmada, dün yine eleme heyecanı yaşandı.

Gizem, Gökhan, Barış ve Ardahan'ın eleme adayı olduğu Survivor All Star'da adaya veda eden isim Ardahan oldu.

2020 yılının etkili yarışmacılarından olan Ardahan, Alişan ve Buse Varol'un desteklediği bir isimdi.

Ayrıca yine dün akşam oynanan ödül oyununda kadınlar etabını ünlüler, gönüllüler etabını ise gönüllüler kazandı.

Ardından karşılıklı oynanan oyunda 3-2 olarak galip gelen ünlüler, sokak lezzetlerinden tatma şansına sahip oldu.

ARDAHAN'IN MEŞALESİ SÖNDÜ

Survivor All Star, yeni bölümü ile akranlara geldi. Survivor'ın bu bölümünde adaya veda eden isim belli oldu.

Eleme potasında yer alan Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan'dan kimin Survivor hayallerine veda ettiği açıklandı. 5 Nisan 2022 Salı akşamı Survivor'a hayallerine veda eden isim Ardahan oldu.

Survivor'a veda eden isim Ardahan oldu VİDEO

"ŞAMPİYONLARLA YARIŞTIM"

Elendiğini öğrenince çok üzülen Ardahan, "Hayallerime veda ettim, üzgünüm. Şampiyonlarla yarıştım. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum, ben onlardan razıyım, onlar benden razı olsun" şeklinde konuştu.