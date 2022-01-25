- Haberler
- Medya Haberleri
- Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? 24 Ocak Survivor özeti
Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? 24 Ocak Survivor özeti
- Haber Merkezi
- 25.01.2022 - 10:15
Survivor All Star 2022 heyecanı hız kesmeden devam ediyor.
Survivor’ın 24 Ocak Pazartesi tarihli bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda Berkan ile Batuhan arasında gerilim yükseldi.
Kaybeden takım, bir kişiyi sürgün adasına gönderdi.
Peki Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 24 Ocak Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, sürgüne kim gitti? İşte yaşananlar...
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM
Dokunulmazlık oyununda önce kadın yarışmacılar parkura çıktı. İlk turda 8-5 skorla Gönüllüler takımı kazandı. İkinci turda erkek yarışmacıların mücadelesini 8-6 skorla Gönüllüler kazandı. Böylece Gönüllüler, 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.
SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın eleme adayları belirlenirken üçüncü eleme adayı Ayşıl olurken dördüncü eleme adayı Sercan olarak belirlendi.
SÜRGÜNE GİDENLER
Böylelikle, Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan bu hafta sürgün adasına giden isimler oldu.