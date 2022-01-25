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Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? 24 Ocak Survivor özeti

Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? 24 Ocak Survivor özeti

Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 24 Ocak Survivor'da yaşananlar...