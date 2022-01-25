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    Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? 24 Ocak Survivor özeti

    Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 24 Ocak Survivor'da yaşananlar...
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 10:15
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    Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? 24 Ocak Survivor özeti

    Survivor All Star 2022 heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

    Survivor’ın 24 Ocak Pazartesi tarihli bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda Berkan ile Batuhan arasında gerilim yükseldi.

    Kaybeden takım, bir kişiyi sürgün adasına gönderdi.

    Peki Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 24 Ocak Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, sürgüne kim gitti? İşte yaşananlar...

    DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

    Dokunulmazlık oyununda önce kadın yarışmacılar parkura çıktı. İlk turda 8-5 skorla Gönüllüler takımı kazandı. İkinci turda erkek yarışmacıların mücadelesini 8-6 skorla Gönüllüler kazandı. Böylece Gönüllüler, 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.

    Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? 24 Ocak Survivor özeti #1

    SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Haftanın eleme adayları belirlenirken üçüncü eleme adayı Ayşıl olurken dördüncü eleme adayı Sercan olarak belirlendi.

    SÜRGÜNE GİDENLER

    Böylelikle, Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan bu hafta sürgün adasına giden isimler oldu.

    Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? 24 Ocak Survivor özeti #2

     


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