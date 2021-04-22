Survivor'da acil durum konseyi: Kim diskalifiye olacak? Acun Ilıcalı açıkladı..

Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak bir ismin adaya veda edeceğini duyurdu. Peki Survivor'da kim diskalifiye olacak?

'Survivor 2021'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında, bu akşam ekrana gelecek olan 75. yeni bölümünde acil durum konseyinin toplandığı görüldü.

Fragmanda Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının Survivor'a veda etmek zorunda kaldığını açıklamasıyla yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın "Bugün itibariyla bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerini kullandı. Peki yarışmadan kim diskalifiye olacak? Survivor'da acil durum konseyi.. İşte ayrıntılar..

MERVE AYDIN İDDİASI

geçtiğimiz günlerde ekrana gelen bölümde Merve Aydın, oyun alanında parkurdaki engellere çarpmış ve kanlar içinde kalmıştı. Burnu kırılan Merve Aydın, Doktor Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Dikkat çeken bu fragman sonrası seyirciler, diskalifiye olan yarışmacının, geçtiğimiz günlerde burnu kırılan Merve Aydın olduğu iddia etti.

Ancak yarışmaya veda edecek isim perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde netlik kazanacak.